Елітний алкоголь, креветки та ікра. У супермаркетах Сихова діяла група крадіїв-підлітків

Групу з 12 підлітків підозрюють у неодноразових крадіжках з супермаркетів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Сьогодні, 29 серпня, патрульних викликали на проспект Червоної Калини в один з магазинів, де охорона зафіксувала на камеру відеоспостереження крадіжку. Інспектори приїхали на місце та зустрілися з начальником охорони.

«Він показав патрульним відео, де група осіб, віком 11-17 років, ховає в сумки товари з прилавків. Крадіжки почалися ще з 25 серпня. Підлітки викрадали лише дорогі товари: елітний алкоголь, мідії, креветки, ікру, шоколад, косметику. Адміністрація магазину написала заяву про вчинення злочину та передала її патрульним, а також зробила довідку про вартість всього викраденого товару», – розповідають патрульні.

Згодом, під час патрулювання інспектори побачили на вулиці одну з дівчат, яка була на відео з групою крадіїв.

«Дівчинка в присутності батьків зізналася у скоєному. Також патрульні встановили дані всіх інших учасників події. Інспектори попрямували на адреси та сповістили батьків, що їхні діти, можливо, причетні до неодноразових крадіжок. Поліцейські повідомили працівників ювенальної превенції про цю подію, а також надали слідчим усі дані. Загалом крадіжки вчиняли 8 дівчат та 4 хлопця. Троє підлітків з батьками приїхали до Сихівського відділу поліції для встановлення всіх обставин справи. Крім цього діти зізналися, що причетні до крадіжок і з інших супермаркетів. Тепер справою займаються відповідні служби» – зазначають патрульні.