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Вандали потрощили у столиці меморіальну дошку Герою Небесної Сотні зі Львівщини

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Невідомі потрощили у Києві меморіальну дошку Герою Небесної Сотні Роману Сенику. Про це на своїй сторінці у Facebook написала його сестра Леся Лисак.

«Коли багатомiльйонне вiйсько гордо крокує центром столицi, коли навкруги тисячi полiцiянтiв, охоронцiв, i нiхто з них не помiчає, як якась пiдла, боягузлива сволота розбиває малесенький монумент пам’ятi Героя Небесної Сотні Романа Сеника. Це святе мiсце, куди рiднi могли принести квiти, помолитись…», – обурилася жінка.

Кажете п.Президенте: «Нехай собі як знають, божеволіють, конають, – а нам своє робить!». Погляньте, як божеволiють в цен…

Posted by Lesya Lisak on Freitag, 25. August 2017

Фото: Facebook-сторінка Лесі Лисак

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