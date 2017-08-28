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У Золочеві з'явився сучасний зал боксу

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У місті Золочеві на Львівщині 26 серпня в приміщенні реконструйованого районного Народного дому урочисто відкрито сучасний зал боксу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У програмі урочистого відкриття відбулася й товариська матчева зустріч між командами Львівщини та Республіки Польща на честь золочівського ветерана боксу Ярослава Павельця, яка була насичена видовищними боксерськими двобоями.

Також організатори спортивного свята забезпечили для всіх учасників змагань екскурсійну програму Золочівським замком, де всі стали свідками середньовічних боїв у виконанні представників ГО «Чорна Галич».

Фото: ЛОДА

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