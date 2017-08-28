У вічність відійшов львівський художник Олег Янковський

У Львові після боротьби із хворобою помер художник Олег Янковський. Про це повідомили на кафедрі сакрального мистецтва Львівської національної академії мистецтв.

“З сумом повідомляємо що сьогодні, після важкої недуги на 66 році життя, передчасно відійшов у вічність наш колега, педагог кафедри сакрального мистецтва та кафедри художнього скла, художник-вітражист, голова спілки вітражистів Олег Янковський.

Колетив кафедри висловлює щирі співчуття родині та друзям покійного”, – йдеться у повідомленні кафедри.

Парастас відбудеться завтра, 29 серпня, о 19:30 в домі покійного на Левандівці (вул. Ловецька 10). Поховання відбудеться 30 серпня.

Біографія:

Народився 1951р., м. Львів Закінчив Львівський державний інститут прикладного та декортивного мистецтва (1964). Член НСХУ (2000). Голова Асоціації художників і майстрів-вітражистів «Вікно». Учасник обласних, всеукраїнських та міжнародних виставок. За вагомий внесок у розвиток мистецької освіти України О.Янковський нагороджений Почесним дипломом Національної академії мистецтв України та медаллю Львівського Національного університету ім. Івана Франка. Твори зберігаються в приватних колекціях України та за кордоном.