У Львові троє осіб у масках пограбували нічний заклад «Спорт лото»

Сьогодні зранку, 28 серпня, у Львові на вулиці Грінченка, 4б трапилося пограбування нічного закладу «Спорт лото». Цю інформацію. Львівському порталу повідомили у відділі комунікації ГУ НП у Львівській області.

Як повідомили у поліції, наразі правоохоронці встановлюють усі деталі події.

Водночас працівник Напцполіції та координатор «Варти-1» Ігор Зінкевич повідомив, що пограбування сталося приблизно о 5.40 год. ранку.

«З слів постраждалої: троє осіб чоловічої статі напали на неї, були у масках, застосували газовий балончик скрутили і тримали працівника “Спорт Лоток”. Ними було викрадено з каси “Спорт Лото” кошти близько 40 тис.грн. Одягнуті в темний одяг, ріст 170», – повідомив він.

Також він закликає усіх свідків події зголошуватись за телефоном «102». Анонімність гарантована.

Тим часом користувачі соцмереж повідомляють, що у пограбованому приміщенні працює підпільне казино.