Посеред ночі у Львові патрульні «на гарячому» спіймали двох квартирних злодіїв

У Львові патрульні «на гарячому» затримали двох квартирних крадіїв. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

В ніч з суботи на неділю, близько 2 години, патрульні 3 батальйону отримали виклик на вулицю Шафарика з інформацією про підозрілих осіб. Вже за лічені хвилини інспектори були на місці події і виявили особу, яка почала втікати щойно помітила поліцейських. Він скинув дві викрутки у бік, коли зрозумів, що втекти не вдасться. Пояснити свою присутність серед ночі у цьому районі він не зміг.

34-річний чоловік є громадянином іншої держави і раніше притягався за квартирні крадіжки. При собі у нього були ключі від автомобіля Seat. Інспектори виявили його неподалік. В салоні при поверхневій перевірці вони побачили великий телевізор та інші речі, які ймовірно є викраденими з інших квартир.

Інший екіпаж обстежив будинок і побачив, що на першому поверсі витиснуте вікно та приставлена до балкону драбина. Квартиру взяли в оточення і викликали власників. Коли вони приїхали, то не змогли потрапити в своє житло, адже квартиру закрили із середини. Тоді патрульні прийняли рішення проникнути в приміщення через балкон. На місце одразу викликали слідчо-оперативну групу.

Патрульні почали обстежувати квартиру і раптом на кухні виявили чоловіка, який ховався. 28-річний громадянин раніше притягався за наркотики. В дверях квартири власники виявили ключі, які їм не належать. Під час процесуальних дій, власниця квартири виявила зникнення банківської картки. Справу кваліфікували як крадіжка з проникненням у житло за попередньої змови групою осіб. Приймається рішення про взяття чоловіків під варту. Також їх перевірять щодо причетності до інших крадіжок.

Відео: патрульна поліція Львова