Понад вісім тисяч безробітних скористалися електронною чергою служби зайнятості

Понад вісім тисяч осіб скористалися електронною чергою служби зайнятості. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Із січня цього року на веб-ресурсі Державної служби зайнятості діє новий сервіс – «Електронна черга реєстрації безробітних», тобто клієнти можуть дистанційно, в режимі онлайн, через рубрику «Електронні послуги» записатися на прийом до спеціаліста будь-якого центру зайнятості.

У такий спосіб уже понад вісім тисяч жителів України змогли зарезервувати час на первинний візит з метою працевлаштування або отримання консультації з тимчасової зайнятості, вибору фаху, професійного навчання чи з юридичних питань. Для того, аби скористатися електронним сервісом, потрібно лише відкрити на сайті Державної служби зайнятості підрубрику «Електронна черга», вписати своє прізвище, ім’я, по-батькові, обрати мету відвідування, зазначити назву ЦЗ, а також дату та час візиту.

Застосування у повсякденній діяльності інтернет-технологій дозволяє розширити можливості самообслуговування відвідувачів, знизити ризики накопичення черг і водночас підвищити якість надання соціальних послуг у сфері працевлаштування.

До слова, на каналі Львівського ОЦЗ у мережі YouTube і на веб-сторінці ЛОЦЗ (www.dcz.gov.ua/lviv) для працедавців сформований і постійно оновлюється каталог відеорезюме безробітних, у якому налічується майже 400 самопрезентацій тимчасово непрацюючих жителів області. Також діє база відеовакансій, завдяки якій пошуковці роботи мають змогу обрати різні варіанти працевлаштування й детально ознайомитися з напрямами діяльності та специфікою виробництва майже 100 фірм і компаній. Окрім того, з метою оперативного укомплектування вакансій посадовці центрів зайнятості організовують оyлайн співбесіди для тих, хто шукає місце праці та його пропонує.