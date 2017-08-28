Пісний отримав нове військове звання

Заступник начальника СБУ та колишній заступник голови Львівської облради Василь Пісний отримав від президента України Петра Порошенка звання «генерал-лейтенант». Про це йдеться у відповідному указі Петра Порошенка за 23 серпня, передає кореспондент Львівського порталу.

Присвоїти в порядку переатестування військове звання генерал- лейтенанта генерал-лейтенанту міліції ПІСНОМУ Василю Михайловичу – першому заступнику начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України», – йдеться в указі глави держави.

Як відомо, раніше Володимир Пісний був начальником Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України, проте у 2015 році його звільнили із посади.