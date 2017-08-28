Нині до Львова на лікування прибуде поранений під час військових навчань журналіст

Сьогодні, 28 серпня, до Львова прибуде на лікування поранений під час військових навчань журналіст з Кривого Рогу В’ячеслава Вовка. Про це у Facebook повідомила дружина постраждалого Інна Вовк.

«Уже в 10.30-11.00 ранку борт санавіації злетить з аеропорту Дніпра. З нами буде летіти анестезіолог, який контролюватиме стан В’ячеслава. Летітимемо близько трьох годин, за попередньою інформацією лікарів. Близько о 13 годині Слава буде у Львові.

Нас чекає перша операція з видалення осколків з хребта чоловіка. І нам дуже потрібна ваша підтримка.

Нагадаю, що ми зі Славою продовжуємо збирати гроші на подальшу реабілітацію в Ізраїлі. Адже Львів – тільки початок нашого великого переможного шляху», – написала Інна Вовк.

Контактний номер Інни 0977986767

Фото: 1tv.kr.ua