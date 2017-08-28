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На Львівщині під час роботи на електромережі загинув чоловік

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На Львівщині внаслідок ураження електричним струмом загинув чоловік. Правоохоронці встановлюють обставини події, відкрито кримінальне провадження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

У Старосамбірське відділення поліції 26 серпня надійшло повідомлення від фельдшера Хирівської лікарні про те, що у одному з сіл Старосамбірського району помер чоловік.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як попередньо встановили правоохоронці, 23-річний місцевий мешканець помер внаслідок ураження електричним струмом під час проведення робіт на електромережі під напругою у 380 Вт. Чоловік отримав травми та помер до приїзду швидкої медичної допомоги.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України з приміткою «нещасний випадок». Проводяться слідчі дії.

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