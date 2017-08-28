На Львівщині на вершині гори освятили унікальну дзвіницю

У неділю, 27 серпня, на вершині гори Діл, що біля села Недільна Старосамбірського району відкрили та освятили так звану «Вежу пам’яті» – унікальну дерев’яну дзвіницю, аналогів якій нема в Україні та поза її межами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Дерев’яна споруда – це величний пам’ятник всім, хто віддав життя за волю і незалежність України, в місці, яке увійшло в історію національно-визвольної боротьби під псевдо «Київ», оскільки тривалий час було важливим осередком цієї боротьби.

Місце для спорудження такого пам’ятника вибране не випадково. На горі Діл в роки Другої світової війни діяла підстаршинська школа УПА. В одному з боїв з німецьким військовим підрозділом загинуло 43 повстанці.

«Вежу пам’яті» вінчає хрест, який на сьогодні є найвисотнішим у Європі –розташований на висоті 907 метрів над рівнем моря. Цей рекорд зафіксували у Книзі рекордів України.

Участь у відкритті Вежі взяли голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, дочка президента УГВР Наталія Осьмак, народні депутати України, делегації із Дрогобиччини, Турківщини, Тернопільської, Рівненської, Київської областей, ветерани АТО, представники громадськості. Тут спільно поклали квіти та помолились за полеглих Героїв України.

«Ці хлопці, які полягли тут, не думали про гроші і славу, вони думали про Україну, про нашу землю. Я переконаний що саме як УПА, саме як добровольчі загони в свій час, а тепер регулярне українське військо обов’язково приблизить той час коли ми повернемо собі окуповані території. І такі «Вежі пам’яті» стоятимуть не тільки тут у нас в Галичині, а й на тих загинули наші хлопці на Сході. Тому що там буде наша пам’ять, там буде наша звитяга» – наголосив у своєму виступі голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Довідка

Перші роботи на горі Діл розпочались у 2009 році.

Ідея будівництва Вежі належить уродженцю с. Недільна Ігорю Піхоцькому, а втілення задуму в життя стало можливим завдяки львівському архітектору Олесю Дзиндрі, який розробив проект унікальної дерев’яної споруди.