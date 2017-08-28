Львів’янка Юлія Ткач виборола «срібло» на чемпіонаті світу з боротьби

Львів’янка Юлія Ткач-Остапчук виборола срібну медаль чемпіонату світу з боротьби який триває в Парижі. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

У третій день чемпіонату світу-2017 зі спортивної боротьби у Парижі (Франція), на п’єдестал пошани піднялася представниця Львівщини Юлія Ткач-Остапчук, яка від самого початку була однією з головних фавориток цьогорічного чемпіонату.

Українка почала турнір з 1/8 фіналу, де здолала срібного призера Європейських ігор ізраїльтянку Ілону Кратіш (10 : 0). У чвертьфіналі Ткач-Остапчук виявилася сильнішою за чемпіонку Європейських Ігор та бронзову призерку чемпіонату світу 2014 року росіянку Валерію Лазинскую (5 : 0), а в півфіналі перемогла дворазового призера чемпіонату Європи, чемпіонку Середземноморських Ігор туркеню Хафізе Шахін (13 : 5). Але вже у фіналі вагової категорії до 63 кг 27-річна спортсменка поступилася молодій амбітній монголці Оркхон Пуревдорджі (3 : 6), яка почала свої виступи з кваліфікації й яка цьогоріч перемогла на всіх міжнародних турнірах, в яких брала участь.

Таким чином, Ю. Ткач-Остапчук зібрала повну колекцію нагород чемпіонатів світу після «золота»-2014 і «бронзи»-2015.

Фото: ЛОДА