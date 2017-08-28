Львів’янин взяв «бронзу» чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное

В заключний день чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное український екіпаж у складі львів’янина Віталія Вергелеса (тренери – Заслужені тренери України Володимир Дець та Роман Бундз), полтавчан Едуарда Шеметила, Дениса Камерилова та Дениса Коваленка з Южного здобули бронзову нагороду чемпіонату світу на дистанції 1000 м у каное-четвірці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Чемпіонат відбувався упродовж 23-27 серпня 2017 року в чеському місті Рачице.

Нагадаємо, що цей екіпаж на чемпіонаті світу 2015 року вже здобував срібні нагороди.

Фото: ЛОДА