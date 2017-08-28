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Квитки на потяг з України до Варшави подешевшають на 1100 гривень

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З 3 вересня 2017 року за домовленістю українських та польських залізничників знижено вартість квитка на поїзд №67/68 Київ-Варшава-Київ. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Починаючи з 3 вересня квитки на поїзд №67/68 Київ-Варшава-Київ стануть дешевшими більш ніж на 1000 грн. Таким чином, вартість проїзду з Києва до Варшави становитиме 1340 грн, тоді як нинішня вартість квитка – 2441 грн.

«Безвіз відкрив нові можливості для мешканців України і Укрзалізниця сприяє подорожам до Європи та розвитку туризму. Гнучка тарифна політика, співпраця з нашими закордонними колегами дозволяє створювати привабливіші умови для пасажирів. Ми розвиватимемо міжнародне сполучення і надалі», – зазначив в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

Поїзд № 67 Київ-Варшава відправляється із Києва (за місцевим часом) о 16:52 та прибуває до Варшави о 08:29. У зворотному напрямку поїзд №68 Варшава-Київ (час місцевий) відправляється із Варшави о 16:01 та прибуває до Києва о 08:35.

Норма безкоштовного перевезення ручної поклажі при користуванні залізничним транспортом у міжнародному сполученні становить 36 кг.

Вартість проїзду залежить від курсу Євро на дату придбання проїзного документа та може змінюватись залежно від курсових коливань.

 

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