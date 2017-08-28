Через спалах випарів бензину дідусь потрапив з опіками до реанімації

До реанімаційного відділення з опіками через спалах випарів бензину потрапив 80-річний житель с. Ріп’яно Старосамбірського району. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

Так, 27 серпня о 12:18 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення Самбірської центральної районної лікарні поступив чоловік, 1937 року народження, житель с. Ріп’яно Старосамбірського району, з опіками обидвох стегон ІІ-ІІІ ступеня, внаслідок спалаху випарів бензину без подальшого горіння. Стан потерпілого середньої важкості.