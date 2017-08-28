Африканка хотіла потрапити до Польщі з німецьким паспортом

Африканка їхала до Польщі з чужим німецьким паспортом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПСУ.

Сьогодні вночі в пункт попуску для залізничного сполучення «Мостиська» прибув потяг сполученням «Львів-Вроцлав». Під час перевірки документів у прикордонників виникли сумніви щодо приналежності паспорта громадянки Німеччини одній з пасажирок. Адже, вік та риси обличчя на фотографії у документі не відповідали контурам обличчя дівчини, яка пред’явила документ. Згодом африканка зізналася, що є громадянкою Гани.

Порушницю затримали та доставили до Мостиського прикордонного загону для з’ясування особи та складання відповідних документів за спробу незаконного перетину кордону.

Фото: ДПСУ