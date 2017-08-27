Українські веслярі вибороли два третіх місця на чемпіонаті світу

Українці виграли дві «бронзи» на чемпіонаті світу з веслування. Про це повідомили у Національному Олімпійському комітеті, передає Львівський портал.

Українець Олег Кухарик став бронзовим призером чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное на дистанції 500 м. Для Кухарика це перша медаль світового рівня у змаганнях серед дорослих.

Також на світовій першості українська каное-четвірка у складі Дениса Коваленка, Віталія Вергелеса, Дениса Камерилова та Едуарда Шеметила з часом 3.17,198 здобула бронзову медаль у гонці на 1000 м. Перше місце у цій гонці посіла команда з Німеччини (3.14,893), «срібло» взяла Польща (3.16,798).