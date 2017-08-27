У Львові несподівано спалахнула іномарка

Львівські вогнеборці ліквідували пожежу в автомобілі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

Сьогодні, 27 серпня, о 3:24 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі «Mazda 3» у Львові по вулиці Заклинських, 5. До місця події оперативно прибули рятувальники із державної пожежно-рятувальної частини №1 м. Львова.

За лічені хвилини вогнеборці ліквідували займання, врятувавши автомобіль від знищення. Вогнем знищено моторний відсік та частково салон автомобіля.

Причина займання встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.