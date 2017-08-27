У Дрогобичі двом професорам вручили Міжнародну премію імені Івана Франка

У Дрогобичі відбулася урочиста церемонія нагородження лауреатів Міжнародної премії імені Івана Франка 2017 року. Цьогорічну Премію було вручено двом лауреатам, передає Львівський портал.

У номінації «за вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики» золотий знак, диплом та грошову винагороду здобув професор Віденського університету, президент Міжнародної асоціації україністів – Міхаель Мозер. У номінації «за вагомі здобутки (досягнення) у галузі соціально-гуманітарних наук» нагороду вручили Академіку, почесному професору Львівського національного університету імені Івана Франка – Олегу Шаблію.

Роланд Франко, голова правління Міжнародного фонду Івана Франка, у своєму виступі зазначив, що мріє, щоб премія, яка має ім’я українського вченого і мислителя, посіла почесне місце у науковому світі та постала поруч із премією Нобеля.

«Уже сьогодні наша премія стала явищем, яке є новим для України. Міжнародна премія імені Івана Франка – це своєрідний ліфт для українських вчених. Це шанс стати відомим і поширити свої надбання світом», – наголосив Роланд Франко.

Директор Міжнародного фонду Івана Франка Ігор Курус зазначив, що діяльність і місія Фонду знайшли підтримку серед українських і закордонних вчених, зокрема у Канаді та Європі. Так, у 2017 році до комітету премії було подано 21 наукову роботу з 16 вишів 4-х країн: Австрії, Ізраїлю, Польщі та України. До складу номінаційних комітетів та Ради експертів увійшли 49 вчених з 11 країн світу, зокрема з Великої Британії, Канади, Німеччини, Австрії, Польщі, Чехії, Хорватії, Словаччини, Ізраїлю, Італії, США та України.

«Міжнародна премія ім.Івана Франка поступово стає українським міжнародним змагальним майданчиком серед науковців-гуманітаріїв. І в цій справі Фонд дотримується найвищого рівня об’єктивності, міжнародних академічних та етичних стандартів», – наголосив директор Фонду.

Ігор Курус також подякував благодійникам, що внесли свої кошти до преміального фонду Міжнародної премії імені Івана Франка, який цього року становив 500 тисяч гривень, і підтримали сталий розвиток важливої української справи у світі.

Довідка

Міжнародну премію імені Івана Франка започатковано Міжнародним фондом Івана Франка у 2015 році. Її заснував онук українського письменника Роланд Франко. Міжнародна премія вручається у двох номінаціях

У 2016 році першим лауреатом Міжнародної премії імені Івана Франка (у номінації «За визначний особистий внесок у розвиток суспільно-гуманітарних наук») став кир Любомир Гузар, Верховний Архієпископ-емерит Української Греко-католицької церкви, кардинал Католицької церкви, за монографію «Андрей Шептицький Митрополит Галицький (1901-1944) провісник екуменізму».