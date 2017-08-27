Сьогодні – професійне свято українських шахтарів

День шахтаря — професійне свято працівників вугільної промисловості України, яке щорічно відзначають в останню неділю серпня.

Свято встановлено в Україні в останню неділю серпня «…на підтримку ініціативи працівників вугільної промисловості…» згідно з Указом Президента України «Про День шахтаря» від 16 серпня 1993 року № 304/93.

В свою чергу Петро Порошенко привітав шахтарів таким зверненням:

«Вітаю вас із професійним святом – Днем шахтаря. Своєю важкою працею у надскладних умовах ви забезпечуєте стабільну роботу паливно-енергетичної галузі нашої країни, тепло та світло в оселях громадян, подальшу розбудову енергетично незалежної держави.

Сьогодні перед вами постали нові відповідальні завдання. Успішний розвиток вітчизняного вугільного комплексу потребує активної модернізації існуючих потужностей із впровадженням інноваційних технологій.

Упевнений, що завдяки професіоналізму і відданості справі вам під силу впоратися з усіма викликами сьогодення. Бажаю щастя, добра і міцного здоров’я вам і вашим родинам, благополуччя й нових трудових досягнень».