Охоронців Димінського можуть засудити за приховування злочину

Охоронцеві львівського бізнесмена Петра Димінського, який стверджував, що саме він був за кермом «Мерседеса» в момент смертельного ДТП, можуть бути пред’явлені звинувачення в приховуванні злочину. Про це радник глави МВС Антон Геращенко заявив в коментарі телеканалу «112 Україна», – пише УП.

«43-річний охоронець приїхав пізніше на місце аварії і фактично є сам зловмисником, оскільки він сприяє приховуванню злочину. Я думаю, йому будуть пред’явлені звинувачення в приховуванні злочину», – сказав Геращенко.

Крім того, за словами нардепа, аналогічні звинувачення можуть бути пред’явлені ще трьом охоронцям Димінського, які перебували в джипі «Лексус», що супроводжував «Мерседес», який влаштував ДТП, оскільки вони «прекрасно знають, хто насправді був за кермом автомобіля «Мерседес».

Геращенко наголосив, що на сьогоднішній день Димінський не співпрацює зі слідством, і він досі не повернувся в Україну.

Нагадаємо, раніше Геращенко пообіцяв об’єктивне розслідування ДТП за участі Димінського і Шуфрича молодшого.