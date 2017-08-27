Львівські патрульні знайшли велосипедного злодія в кущах

У Львові патрульні виявили в кущах ймовірного крадія велосипеду. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Вчора, 26 серпня, близько 21.00, патрульним надійшло повідомлення, що на вулиці Бойчука невідомий викрав велосипед. Всі екіпажі поліції отримали опис двоколісного. Незабаром, на вулиці Горській патрульні побачили велосипед, який стояв під будинком та був подібним на той що викрали. Інспектори оглянули прилеглу територію та виявили чоловіка, який ховався в кущах. Особу встановили в базі даних, ним виявився 37-річний мешканець Львова.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу та повідомили власника двоколісного, що знайшли подібний велосипед. Згодом чоловіка та велосипед доставили до відділу поліції. Справу передали слідчим.