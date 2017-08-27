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Геращенко пообіцяв об’єктивне розслідування ДТП за участі Димінського і Шуфрича молодшого

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Радник глави МВС Антон Геращенко пообіцяв об’єктивне розслідування двох ДТП за участі Петра Димінського та сина Нестора Шуфрича. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

«Два ДТП за участю відомих і впливових людей – Петра Димінського і сина Нестора Шуфрича. Два різних відношення до події. Петро Димінський відлітає до Швейцарії, залишивши віддуватися за все свого 43-річного охоронця. Нестор Шуфрич сам заявляє про те, що його власний син був сам за кермом, не намагаючись вивести його з-під удару. Втім слідство перевірить ще раз цей факт, як і повинно.

І в одному і в іншому випадку можу пообіцяти, що поліція об’єктивно і неупереджено проведе розслідування і передасть матеріали слідства до суду для винесення справедливого вироку. Не дивлячись на партійну приналежність і політичну позицію і Димінського, і Шуфрича», – йдеться у повідомленні.

Також радник глави МВС звинувачує Димінського у скоєнні аварії.

«В другому випадку вирок буде м’якшим не тільки тому, що потерпілий залишився живим, (дай бог йому здоров’я) але і тому, що винуватець ДТП не робив спроби приховати істину, не намагався видавати за себе іншу людину.

Упевнений, що суд це врахує. За збиток нанесений водієм, ким би він не був, повинен нести відповідальність він сам. І це буде прикладом на майбутнє для інших депутатів, підприємців і чиновників, які порушували ПДР і що зробили замах на чуже життя і здоров’я», – написав Геращенко.

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