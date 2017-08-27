Доба у зоні АТО пройшла без втрат

За минулу добу внаслідок бойових дій українські військові втрат не понесли. В той же час, вчора, 26 серпня, під час лікування у Харкові 1 військовослужбовець помер від поранень, які отримав 19 серпня поблизу Кримського. Про це повідомляє інформаційно-аналітичний центр РНБО, передає Львівський портал.

Луганський напрямок

Минулої доби ворог здійснив лише одну збройну провокацію – ввечері окупанти відкрили вогонь з стрілецької зброї по Станиці Луганській.

Донецький напрямок

Вчора під обстріли з боку ворога потрапили позиції українських військових поблизу Зайцевого та Авдіївки. Основна частина порушень режиму тиші припала на вечірній час. Бойовики активно застосовували гранатомети та кулемети. ЗСУ були змушені відкривати вогонь у відповідь на найбільш зухвалі збройні провокації з боку окупантів.

Як розповів сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, минулої доби на Донецькому напрямку відбулося 13 обстрілів з боку ворога.

Маріупольський напрямок

Порівняно з позавчорашньою добою, інтенсивність обстрілів з боку ворога зросла більше ніж вдвічі. Бойовики традиційно зосередили свою вогневу активність на ділянці фронту Павлопіль – Широкине. Вночі російсько-окупаційні війська здійснили обстріли Старогнатівки, Павлополя та Широкиного з гранатометів.

Під час усіх інших епізодів порушення режиму тиші ворог застосовував виключно стрілецьку зброю. Найбільш напружена ситуація вчора спостерігалась в Павлополі та Водяному, на які припали більше 60% ворожих обстрілів.

Таким чином, вчора на Маріупольському напрямку відбулася 21 збройна провокація з боку ворога.