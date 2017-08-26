Вчора двоє бійців АТО отримало поранення

За минулу добу бойовики 18 разів відкривали вогонь в зоні АТО, в результаті чого двоє українських військових отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook, передає Львівський портал.

«Перша доба “шкільного перемир’я” у районі проведення АТО, на жаль, не пройшла повністю спокійно. Якщо вдень кількість збройних провокацій з боку противника була мінімальною, то ближче до вечора бойовики дещо активізували обстріли наших позицій», – йдеться в повідомленні.

Зокрема напружена ситуація зберігається в районі Авдіївської промзони. Тут протягом декількох годин терористи вели вогонь по опорних пунктах сил АТО з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

Крім того бойовики випустили по українських позиціях 10 мін калібру 120 мм.

«Враховуючи, що обстріл ворога був досить агресивний, цілеспрямований і напряму загрожував нашим військовим, сили АТО відкрили вогонь у відповідь. У результаті цього протистояння двоє українських бійців отримали поранення», – відзначили в штабі.

Також сепаратисти відкривали вогонь в районі шахти Бутівка.

На Маріупольському напрямку бойовики стріляниною зі стрілецької зброї намагалися спровокувати українських військових на підступах до Талаківки, Гнутового, Павлопіля, Лебединського, Широкиного і Чермалика.

На Луганському напрямку бойовики майже повністю дотримувалися режиму припинення вогню. Тут за добу терористи тільки один раз відкрили неприцільний вогонь в районі Малинового.