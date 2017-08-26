У Золочеві поліцейські знайшли викрадений ВАЗ

У Золочеві правоохоронці розшукали викрадений автомобіль. Автомобіль ВАЗ 21099 правоохоронці вилучили, особу зловмисника встановили, відкрито кримінальне провадження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Золочівський відділ поліції 24 серпня надійшла заява від 46-річного місцевого мешканця про те, що близько 7.00 було викрадено його автомобіль марки ВАЗ 21099, запаркований біля будинку.

Правоохоронці Золочівського відділу поліції вже наступного дня, 25 серпня, встановили особу зловмисника, причетного до незаконного заволодіння. Ним виявився 25–річний мешканець Золочева. Викрадений автомобіль вилучений.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.