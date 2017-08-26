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У Львові патрульні затримали автомобільних крадіїв

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Патрульні затримали ймовірних крадіїв по «гарячих слідах». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Сьогодні вночі, патрульні отримали виклик на проспект Червоної калини, де в заявника з автомобіля викрали гаманець з готівковими коштами в сумі 1000 гривень, документи, мобільний телефон та інші особисті речі. Інспектори почали перевіряти прилеглі вулиці та в одному з дворів неподалік від місця події виявили підозрілих осіб. Чоловіки побачили патрульних, розвернулися та пришвидшили хід. Інспектори зупинили осіб та попросили пред’явити документи. Чоловіки сказали що не мають їх з собою. Патрульні провели поверхневу перевірку та виявили документи, які були викрадені в заявника, грошові кошти у сумі 997 гривень, два мобільні телефони, шприци, таблетку «Субітекс», краплі для очей та ліхтарик.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Заявник написав заяву, а затриманих доставили до Сихівського відділу поліції.

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