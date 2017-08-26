Першокурсники Академії сухопутних військ склали присягу на вірність українському народу

В Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбувся урочистий ритуал складання Військової Присяги на вірність українському народові курсантами першого курсу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Академії.

В урочистостях взяли участь голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, заступник міського голови міста Львова Андрій Москаленко, народний депутат України Ігор Васюник, керівники силових відомств Львівщини, командири військових частин Львівського гарнізону, ректори вищих навчальних закладів, делегації збройних сил США, Канади, Великої Британії, Республіки Польща, Литовської Республіки, представники духовенства та громадськості, а також воїн славетної 72-ї бригади, яка відтепер носить ім’я «Чорних Запорожців», Герой України, випускник Академії Сагайдачного 2016 року лейтенант Василь Тарасюк.

«Складання Військової присяги на вірність своєму народові – це одна з найважливіших подій в житті кожного військовослужбовця. А сьогоднішнє свято є особливе – військовий колектив, ім’я якому Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного поповнився молодими курсантами, значна частина яких вже встигла зі зброєю в руках пройти горнило війни і в ході антитерористичної операції, проявити мужність і героїзм, вірність Військовій присязі та відданість Незалежній Україні. Шестеро цьогорічних першокурсників Національної академії відзначені високими державними нагородами. Впевнений – завдяки цій патріотичній молоді, яка сьогодні склала Військову присягу, ми здобудемо Перемогу та надійно оберігатимемо мир на нашій рідній Україні», – сказав начальник Академії сухопутних військ Павло Ткачук.

В свою чергу, звертаючись до молодих воїнів, лейтенант Василь Тарасюк наголосив на тому, що сьогоднішні першокурсники обрали нелегкий шлях.

«Цей шлях буде дуже нелегкий. На вас очікують чимало труднощів. Однак, я вірю, Ви їх подолаєте. Перший крок Ви вже зробили, вступивши до Академії. Ви маєте пишатись тим, що навчаєтесь саме тут. Адже Академія буде вашою другою домівкою, з якої Ви вийдете справжніми офіцерами», – сказав він.

Навчатимуться першокурсники на чотирьох факультетах за 10 спеціальностями. Зокрема, з них готуватимуть офіцерів для механізованих та танкових військ, командирів артилерійських і ракетних підрозділів, фахівців артилерійської розвідки, офіцерів-вихователів, культурологів, військових диригентів, офіцерів тактичної ланки для інженерних військ Збройних Сил та інших військових формувань України. Окрім того, понад сотня молодих воїнів здобуватиме військовий фах у Військовому коледжі сержантського складу.

На звершення урочистостей особовий склад Академії прокрокував перед гостями закладу урочистим маршем. А родзинкою свята стала демонстрація стройового вишколу двох зведених парадних розрахунків факультету бойового застосування військ та факультету ракетних військ і артилерії Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, які цього року представляли заклад на Марші Незалежності, що відбувся в столиці нашої держави – місті Києві з нагоди 26-ої річниці Незалежності України.