ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині молодик пограбував бабусю

|

На Львівщині правоохоронці викрили зловмисника, причетного до пограбування. Як встановили працівники Стрийського відділу поліції, раніше судимий чоловік зірвав з шиї перехожої золотий ланцюжок. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

У Стрийський відділ поліції 25 серпня за допомогою звернулась 78-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що близько 18.00 по вулиці Січових Стрільців у Стрию невідомий чоловік зірвав у неї з шиї золотий ланцюжок та втік.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний раніше судимий 26-річний місцевий мешканець. Речовий доказ (ланцюжок) поліцейські у зловмисника вилучили. Наразі його перевіряють на причетність до скоєння інших злочинів, вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
У Львові назріває мистецька революція або що відбувається довкола Львівського органного залу?
Катерина РОДАК, Львівський портал
У Львові назріває мистецька революція або що відбувається довкола Львівського органного залу?

Останніми днями, а особливо учора, у День прапора України, львівський інформаційний простір (втім, не лише львівський) «...

Керував заводом чи складав рюкзак до школи: що робили перші особи держави у День проголошення незалежності України?
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Керував заводом чи складав рюкзак до школи: що робили перші особи держави у День проголошення незалежності України?

24 серпня 1991 року на позачерговій сесії Верховної Ради УРСР був ухвалений Акт проголошення незалежності України. З цьо...

Велетенська мапа України та патріотичні смаколики: у переддень Дня Незалежності для енергетиків влаштували Свято вишиванки
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Велетенська мапа України та патріотичні смаколики: у переддень Дня Незалежності для енергетиків влаштували Свято вишиванки

У переддень 26-го Дня народження України працівникам  Добротвірської ТЕС вже в третє компанія ДТЕК організує Свято вишив...

Злочин і кара: коли небожителі почнуть відповідати за вбивства на дорогах?
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Злочин і кара: коли небожителі почнуть відповідати за вбивства на дорогах?

Останнім часом в ЗМІ все частіше з’являються резонансні новини про жахливі дорожньо-транспортні пригоди за участі депута...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів