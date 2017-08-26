На Львівщині молодик пограбував бабусю

На Львівщині правоохоронці викрили зловмисника, причетного до пограбування. Як встановили працівники Стрийського відділу поліції, раніше судимий чоловік зірвав з шиї перехожої золотий ланцюжок. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

У Стрийський відділ поліції 25 серпня за допомогою звернулась 78-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що близько 18.00 по вулиці Січових Стрільців у Стрию невідомий чоловік зірвав у неї з шиї золотий ланцюжок та втік.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний раніше судимий 26-річний місцевий мешканець. Речовий доказ (ланцюжок) поліцейські у зловмисника вилучили. Наразі його перевіряють на причетність до скоєння інших злочинів, вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії.