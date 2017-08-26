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На фестивалі культур світу в Іспанії росіяни презентували львівське пиво як своє

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На фестивалі культур світу, що проходить в місті Сантандер на півночі Іспанії, російська делегація виставила у своєму павільйоні українське пиво «1715» і «Роберт Домс» та презентувала їхз як продукти російського виробництва. Про 26 серпня повідомила українська журналістка Леся Гасич, пише Захід.нет.

Вона зазначила, що на фестивалі Україна не представлена, тож росіяни вирішили виставили в своєму павільйоні національної кухні українське пиво, а також польське «Żywiec».

Журналістка додала, що серед страв, які росіяни намагалися видати за національну кухню, були «китайські пельмені, ісконно російські чебуреки та сосиски в тісті».

«Якщо вкрасти чужі землі для Росії не проблема, то присвоїти чужі продукти тим більше. Не краще і з представленням «народних» виробів – футболки СССР, Ленін та куди ж без «Goodbye America» та традиційних матрьошок. Не зрозуміло, для чого там протигази, похідні (військові?) рюкзаки, фляги та камуфляжні штани. «Русский мир» вже в Іспанії?», – додала Леся Гасич.

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