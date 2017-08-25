Залізничну екскурсію за маршрутом Підзамче-Личаків скасовано через поломку рухомого складу

Залізничної екскурсії не буде у зв’язку з поломкою рухомого складу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Нагадаємо, у суботу, 26 серпня, у Львові мали презентувати залізничний туристичний маршрут Львів–Підзамче–Личаків. Львівська міська рада просить вибачення у всіх, хто мав намір відвідати подію, за завдані незручності.

Раніше Львівський портал інформував про те, що у суботу, 26 серпня, у Львові презентуватимуть залізничний туристичний маршрут Львів–Підзамче–Личаків.