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Wizz Air запускає зі столиці п'ять нових рейсів в Данію, Німеччину та Польщу

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Із аеропорту «Київ» (Жуляни) 25, 26 і 27 серпня почне виконувати п’ять нових рейсів авіакомпанія Wizz Air. Про це повідомляє ЦТС.

Так, 25 серпня угорський лоукостер відкриває з Києва напрямок в столицю Данії Копенгаген. 26 серпня стартує рейс в німецький аеропорт Франкфурт-Хан, а 27 серпня – в Нюрнберг.

Окрім цього, 25 серпня лоукостер відкриє два нових напрямки з Києва – в польські Люблін і Познань. Таким чином авіакомпанія збільшить кількість обслуговуваних маршрутів з аеропорту Київ/Жуляни до Польщі з 4 до 6.

Запуск рейсів за новими напрямками стане можливим завдяки тому, що 24 серпня в аеропорт Київ/Жуляни прибув другий літак Wizz Air, який буде базуватися в Україні.

 

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