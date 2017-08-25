Wizz Air запускає зі столиці п'ять нових рейсів в Данію, Німеччину та Польщу

Із аеропорту «Київ» (Жуляни) 25, 26 і 27 серпня почне виконувати п’ять нових рейсів авіакомпанія Wizz Air. Про це повідомляє ЦТС.

Так, 25 серпня угорський лоукостер відкриває з Києва напрямок в столицю Данії Копенгаген. 26 серпня стартує рейс в німецький аеропорт Франкфурт-Хан, а 27 серпня – в Нюрнберг.

Окрім цього, 25 серпня лоукостер відкриє два нових напрямки з Києва – в польські Люблін і Познань. Таким чином авіакомпанія збільшить кількість обслуговуваних маршрутів з аеропорту Київ/Жуляни до Польщі з 4 до 6.

Запуск рейсів за новими напрямками стане можливим завдяки тому, що 24 серпня в аеропорт Київ/Жуляни прибув другий літак Wizz Air, який буде базуватися в Україні.