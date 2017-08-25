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У суботу Львову прогнозують грозові дощі та до 27 градусів тепла

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Завтра, 26 серпня, у Львові обіцяють невеликі грозові дощі та до 27 градусів тепла. Про це Львівському порталу повідомили в Укргідрометцентрі.

«У Львові в суботу місцями йтимуть невеликі короткочасні грозові дощі. Температура вночі 12..14°, вдень 25..27°», – йдеться у повідомленні.

Загалом 26 серпня в Україні очікується мінлива хмарність.У західних, північних, вдень і у центральних областях місцями невеликий короткочасний дощ, подекуди грози; на решті території без опадів.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів 17-20°; вдень 23-28°, у південній частині до 31°, на високогір’ї Карпат 15-20°.

Фото: соцмережі

 

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