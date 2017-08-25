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Святкування Дня Незалежності. Львівські патрульні за ніч впіймали 14 п’яних водіїв

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Після святкування Дня Незалежності зупинили 14 нетверезих водіїв за ніч. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Так, на площі Галицькій патрульні помітили автомобіль BMW, який рухався проти руху. Коли водій помітив службовий автомобіль поліції, він припаркувався, вийшов з транспортного засобу та пішов геть. Патрульні наздогнали його та попросили документи. Чоловік заперечив свою причетність до порушення та відмовився пред’явити документи. Патрульні попередили його про відповідальність, а також помітили в чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Під час поверхневої перевірки в особи виявили ключі від автомобіля BMW, посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Від проходження перевірки на стан алкогольного сп’яніння водій відмовився. На чоловіка винесли постанову за порушення правил дорожнього руху та склали протокол за керування в стані алкогольнооо сп’яніння. Тепер справу буде розглядати суд.

На вулиці Кавалерідзе інспектори помітили автомобіль Mazda, який їхав без увімкненого світла фар. Водія зупинили та попросили пред’явити документи. Під час спілкування в чоловіка помітили ознаки алкогольного сп’яніння, а тому запропонували пройти перевірку. Водій погодився, результат – 1.78 проміле. Патрульні повідомили водія, що на нього буде складено протокол за ст. 130 КУпАП – керування автомобілем в стані алкогольного сп’яніння і побачили, що фотографія на посвідченні відрізняється від особи з ким вони спілкуються. Інспектори задали водію декілька уточнюючих питань та переконалися, що це не його посвідчення. Чоловіка доставили до відділу поліції для встановлення особи. Там він признався, що це не його документи. На водія склали протокол за керування автомобілем в стані алкогольного сп’яніння та винесли постанову за керування без документів.

«Шановні водії, патрульна поліція Львова вкотре нагадує, керування транспортом у стані алко- чи нарко- сп’яніння – є серйозним порушенням правил дорожнього руху! Будьте свідомими!», – наголошують у патрульній поліції Львова.

 

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