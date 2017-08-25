Під час міжнародних змагань зі спідвею у Рівному сталася сутичка 

Під час змагань зі спідвею, які проходили на рівненському стадіоні учора, 24 серпня, між глядачами виникла сутичка. Правоохоронці, які забезпечували правопорядок, припинили правопорушення. У медичні заклади ніхто не звертався. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Рівненській області.

Із 17 години на стадіоні технічних видів спорту «Мототрек» проходили змагання зі спідвею «Міжнародний турнір до Дня Незалежності України» за участю гонщиків з Польщі, Чехії, Латвії, Болгарії та України.

Близько 19 години на стадіоні невідомі особи підпалили димову шашку, в результаті чого між глядачами виникла конфліктна ситуація.

Завдяки злагодженим та професійним діям правоохоронців, які забезпечували охорону публічної безпеки та порядку під час спортивних заходів, сутичку вдалося вчасно припинити та не допустити масової бійки. У результаті конфлікту ніхто не постраждав та до медзакладів не звертався.

Правоохоронці за цим фактом проводять перевірку, за результатами якої буде прийняте відповідне процесуальне рішення.

Фото: Facebook-сторінка спільноти “Типове Рівне”