На Вінничині горіла електричка

У Вінницькій області вчора згорів локомотив приміського потягу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС.

Так, 24 серпня о 19:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що за межами населеного пункту, а саме с. Яланець Вінницької області, зайнявся локомотив ТУ-179. На 28 км сполучення Гайворон – Рудниця пожежа виникла у приміському потязі.

По прибуттю до місця виклику черговий караул Державної пожежно-рятувальної частини м. Бершадь встановив, що полум’ям охоплено локомотив. Машиніст потягу вчасно зреагував на надзвичайну подію та відчепив три вагони, де перебувало 25 пасажирів. Резервний локомотив з міста Гайворона транспортував пасажирів до місця призначення (ст. Рудниця).

Рятувальники локалізували пожежу о 19:24, а ліквідували – о 19:53. Від ДСНС до ліквідації наслідків надзвичайної події було залучено шість чоловіків особового складу та 2 одиниці техніки.

Обійшлося без постраждалих.

Фото: ДСНС