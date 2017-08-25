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Бойовики зірвали «шкільне перемир’я» і продовжують обстріли: загинув український воїн

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Із початку доби бойовики двічі обстрілювали позиції сил АТО, загинув один український військовослужбовець Про це повідомив речник штабу АТО Анатолій Стельмах в ефірі одного з телеканалів, передає Еspreso.tv.

“Уже з початку цієї доби в нас зафіксовано два обстріли наших позицій – це, зокрема, поблизу населених пунктів Талаківка і Зайцеве. Поблизу Талаківки в результаті збройного протистояння один наш військовослужбовець вже загинув”, – сказав він.

Власне, 22 серпня лідери України, Росії, Франції і Німеччини домовилися оголосити режим припинення вогню з нагоди початку навчального року. Перемир’я мало розпочатися з настанням 25 серпня уздовж усієї лінії розмежування в зоні бойових дій на Донбасі.

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