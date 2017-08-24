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Як в Академії сухопутних військ провели День відкритих дверей

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В День 26-ї річниці Незалежності України Національна академія сухопутних військ вчергове відкрила свої двері для всіх охочих. Про це повідомляє прес-служба Академії сухопутних військ, передає Львівський портал.

Заходи з нагоди 26-ї річниці Незалежності України у видовому військовому виші розпочались цього дня  з самого ранку. Спершу особовий склад навчального закладу вшанував полеглих в зоні проведення АТО випускників Академії на Алеї Героїв вишу. Разом із майбутніми офіцерами та їхніми наставниками участь у покладанні квітів до стели взяв й голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка.

Згодом  брама Академії відчинилась для всіх, хто цього дня вирішив на власні очі побачити військове життя зсередини, поспілкуватись із майбутніми офіцерами та, навіть, потримати в руках справжню зброю й відчути міць грізних броньованих машин.

Цього дня в рамках Дня відкритих дверей до вишу завітали сотні львів’ян та гостей, переважна більшість з яких діти. Гостей радо зустрічали самі курсанти, які й проводили екскурсію закладом, розповідали про різноманітні зразки озброєння та ділились власними враженнями від служби на захисті Батьківщини. До слова, виступити у ролі екскурсоводів у погонах визвались здебільшого вже досвідчені військовослужбовці – курсанти, які до вступу вже проходили службу в лавах ЗС України й виконували завдання в рамках проведення АТО на сході України.

Серед озброєння, яке було представлені на огляд гостей, були практично  всі зразки стрілецької зброї й гранатометів, якими оснащена Українська армія, оперативно-тактичний ракетний комплекс «Точка-У», реактивна система залпового вогню БМ-21 «Град», артилерійські гармати, сучасні бойові броньовані машини, які розроблені вітчизняними конструкторами та вже є на озброєнні вітчизняного війська тощо. Окрім того, були виставлені зразки нелетальної зброї, яку ЗС України надали наші країни-партнери.

Також усі небайдужі, хто завітав цього дня до Академії, мали змогу насолодитись віртуозним виступом військового оркестру навчального закладу. Військові музиканти під керівництвом військових диригентів підполковників Богдана Катриняка та Ігоря Дубна виконали своє відоме дефіле.

Фото: Академія сухопутних військ

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