«Україна – це ми!»: у Шевченківському гаю провели патріотичне свято

У Музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького 24 серпня з нагоди 26-тої річниці Незалежності України відбулася святкова акція «Україна – це ми!». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Почесними гостями благодійного дійства стали воїни АТО, їх сім’ї та сім’ї Героїв Небесної Сотні, представники влади та громадськості.

З вітальним словом до учасників звернулась заступник голови-керівник апарату Львівської облдержадміністрації Маріанна Вільшинська.

«Більше 20-ти років ми вірили що ми незалежні, а вороги нищили нас і наше військо, але вони не знали, що українці – це українська січ, українці – це сильна армія, українці – це ті люди, які зараз на сході захищають Україну. Дякуємо вам, матері які відпустили на Схід держави своїх синів, вам жінки, які відпустили своїх чоловіків і вам діти які чекають своїх татів вдома. Дякуємо нашим захисникам, бо завдяки вам ми тут на заході можемо спати спокійно» – зазначила Маріанна Вільшинська, а також нагородила волонтерів та координаторів акції “Мій тато захищає Україну” грамотами Львівської ОДА.

У межах святкувань організатори розробили святкову програму, зокрема різноманітні майстер-класи:

-«Молекулярна кухня» від учасниці реаліті-шоу «Майстер-шеф» Наталії Петрик;

-надання невідкладної медичної допомоги;

-виготовлення патріотичного намиста, браслета;

-розмалювання пряників в патріотичній тематиці;

-випікання хліба у давній печі;

-соломоплетіння;

-ковальство;

-гра на народних музичних інструментах.

Фото: ЛОДА