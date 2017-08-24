«Україна – це ми!»: у Шевченківському гаю провели патріотичне свято

У Музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького 24 серпня з нагоди 26-тої річниці Незалежності України відбулася святкова акція «Україна – це ми!». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Почесними гостями благодійного дійства стали воїни АТО, їх сім’ї та сім’ї Героїв Небесної Сотні, представники влади та громадськості.
З вітальним словом до учасників звернулась заступник голови-керівник апарату Львівської облдержадміністрації Маріанна Вільшинська.
«Більше 20-ти років ми вірили що ми незалежні, а вороги нищили нас і наше військо, але вони не знали, що українці – це українська січ, українці – це сильна армія, українці – це ті люди, які зараз на сході захищають Україну. Дякуємо вам, матері які відпустили на Схід держави своїх синів, вам жінки, які відпустили своїх чоловіків і вам діти які чекають своїх татів вдома. Дякуємо нашим захисникам, бо завдяки вам ми тут на заході можемо спати спокійно» – зазначила Маріанна Вільшинська, а також нагородила волонтерів та координаторів акції “Мій тато захищає Україну” грамотами Львівської ОДА.
У межах святкувань організатори розробили святкову програму, зокрема різноманітні майстер-класи:
-«Молекулярна кухня» від учасниці реаліті-шоу «Майстер-шеф» Наталії Петрик;
-надання невідкладної медичної допомоги;
-виготовлення патріотичного намиста, браслета;
-розмалювання пряників в патріотичній тематиці;
-випікання хліба у давній печі;
-соломоплетіння;
-ковальство;
-гра на народних музичних інструментах.
Фото: ЛОДА