У Стрию затримали грабіжника, що посеред ночі заліз до будинку через вікно

У Стрию зловмисник проник у будинок через відчинене вікно. Встановлено, що 24-річний стриянин викрав з домівки п’ять тисяч гривень та золотий перстень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Стрийський відділ поліції 23 серпня за допомогою звернувся 64-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що вночі з його будинку було викрадено гроші в сумі п’ять тисяч гривень та золотий перстень. Сума завданих збитків становить дев’ять тисяч гривень.

Правоохоронці встановили, що зловмисник проник у приміщення через відчинене вікно. Ним виявився 24-річний стриянин.

Поліцейські перевіряють причетність зловмисника до скоєння інших злочинів. Вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії.