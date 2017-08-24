У Львові знову почнуть продавати алкоголь вночі?

заборону на продаж алкоголю вночі. Якщо виконком Львівської міськради упродовж трьох місяців не виконає рекомендацій, АМКУ відкриє провадження про порушення антимонопольного законодавства і згодом через суд вимагатиме скасувати заборону, повідомляє Zaxid.net.

У рекомендаціях АМКУ вказано, що, прийнявши заборону на продаж алкоголю в нічний час, виконком Львівської міськради встановив «не передбачені законами України заборони та обмежив самостійність підприємств».

«Дії виконавчого комітету ЛМР, якими встановлено заборону роздрібної торгівлі алкогольними напоями з 22:00 до 10:00, містять ознаки порушення у вигляді вчинення антиконкурентних дій органом місцевого самоврядування, що полягає у встановленні не передбаченої законами України заборони та обмеження самостійності підприємств щодо реалізації товарів», – йдеться у рекомендаціях АМКУ.

У АМКУ також зазначили, що заборону на продаж алкоголю органи місцевого самоврядування можуть приймати виключно на час проведення масових заходів, а не на постійний термін.

Відтак львівське відділення АМКУ рекомендувало виконкому ЛМР припинити дію рішення про заборону продажу алкоголю в нічний час.

Зазначимо, що рішення про заборону на продаж алкоголю з 22:00 по 10:00 виконком ЛМР прийняв у вересні 2010 року. Після того у грудні 2011 року депутати ЛМР прийняли ще ухвалу «Про обмеження роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (крім безалкогольного) на території м. Львова», в якій також прописали заборону на продаж алкоголю вночі.

У квітні 2016 року Антимонопольний комітет через суд успішно оскаржив цю ухвалу ЛМР, скасувавши у ній дію більшості пунктів, зокрема тих, що стосувалися заборони на продаж алкоголю в кіосках. Однак часового обмеження на продаж алкоголю рішення суду не стосувалося.

Нагадаємо, що водночас у Антимонопольний комітет скасував рішення виконкому щодо заборони пересувних цирків, проте мерія подала апеляцію.