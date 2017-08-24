Львівські шпажистки вибороли «золото» на Всесвітніх студентських Іграх

В п’ятий змагальний день Всесвітніх студентських Ігор (Тайбей) студентки зі Львівщини Ксенія Пантелеєва ,Юлія Свистіль та Анфіса Почкалова у напруженому бої з американками вибороли золото. Про це повідомляє управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

У 1/8 стадії змагань львівські шпажистки разом з киянкою Фейбі Бежура на своєму шляху впевнено здолали команду Японії (45:26), у чвертьфіналі перемогли збірну команду Швейцарії (45:33), у півфіналі перемогли збірну Польщі (45:38), а в фінальній боротьбі у напруженому поєдинку здолали збірну команду США у додатковому часі (45:44), здобувши 6 золоту медаль для збірної України. Третє місце посіли студентки-спортсменки Польщі.

Фото: федерація фехтування