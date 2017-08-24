День прапора у зоні АТО: ворог поранив двох українських військових

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, двоє військовослужбовці дістали поранення і травми. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі.

Луганський напрямок

За інформацією, яку оприлюднив сьогодні на традиційному щоденному брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, обстановка принципово не змінилася. Основні бойові дії тривають у Попаснянському районі, де противник тричі застосовував міномети, при цьому було випущено 15 мін. Також серія ворожих обстрілів сталася у Кримському. На інших ділянках фронту вчора було тихо.

Всього за минулу добу на Луганському напрямку сталося вісім ворожих обстрілів, українські війська відкривали вогонь у відповідь в усіх випадках.

Донецький напрямок

Бойові дії вчора здебільшого велися в Авдіївці, а також в Зайцевому та на позиції «Шахта Бутовка». Здебільшого окупанти порушували режим тиші ввечері. Противник застосовував тільки легке озброєння. Тривалість кожного обстрілу склала від 30 і більше хвилин. Всього за минулу добу на Донецькому напрямку сталося сім ворожих обстрілів.

Маріупольський напрямок

Ввечері у Павлополі, Лебединському та Широкиному сталося по одному ворожому обстрілу. Кожен із них тривав близько 20 хвилин, противник застосовував лише стрілецьку зброю. На інших ділянках фронту бойові дії не велися.