ОСТАННІ НОВИНИ

День прапора у зоні АТО: ворог поранив двох українських військових

|

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, двоє військовослужбовці дістали поранення і травми. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі.

Луганський напрямок

За інформацією, яку оприлюднив сьогодні на традиційному щоденному брифінгу речник  Міністерства оборони України з питань АТО  полковник  Олександр Мотузяник, обстановка принципово не змінилася. Основні бойові дії тривають у Попаснянському районі, де противник тричі застосовував міномети, при цьому було випущено 15 мін. Також серія ворожих обстрілів сталася у Кримському. На інших ділянках фронту вчора було тихо.

Всього за минулу добу на Луганському напрямку сталося вісім ворожих обстрілів, українські війська відкривали вогонь у відповідь в усіх випадках.

Донецький напрямок

Бойові дії вчора здебільшого велися в Авдіївці, а також в Зайцевому та на позиції «Шахта Бутовка». Здебільшого окупанти порушували режим тиші ввечері. Противник застосовував тільки легке озброєння. Тривалість кожного обстрілу склала від 30 і більше хвилин. Всього за минулу добу на Донецькому напрямку сталося сім ворожих обстрілів.

Маріупольський напрямок

Ввечері у Павлополі, Лебединському та Широкиному сталося по одному ворожому обстрілу. Кожен із них тривав близько 20 хвилин, противник застосовував лише стрілецьку зброю. На інших ділянках фронту бойові дії не велися.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Керував заводом чи складав рюкзак до школи: що робили перші особи держави у День проголошення незалежності України?
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Керував заводом чи складав рюкзак до школи: що робили перші особи держави у День проголошення незалежності України?

24 серпня 1991 року на позачерговій сесії Верховної Ради УРСР був ухвалений Акт проголошення незалежності України. З цьо...

Велетенська мапа України та патріотичні смаколики: у переддень Дня Незалежності для енергетиків влаштували Свято вишиванки
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Велетенська мапа України та патріотичні смаколики: у переддень Дня Незалежності для енергетиків влаштували Свято вишиванки

У переддень 26-го Дня народження України працівникам  Добротвірської ТЕС вже в третє компанія ДТЕК організує Свято вишив...

Злочин і кара: коли небожителі почнуть відповідати за вбивства на дорогах?
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Злочин і кара: коли небожителі почнуть відповідати за вбивства на дорогах?

Останнім часом в ЗМІ все частіше з’являються резонансні новини про жахливі дорожньо-транспортні пригоди за участі депута...

Мамографічне обстеження стало доступнішим для львів’янок
Львівський портал
Мамографічне обстеження стало доступнішим для львів’янок

У Львові з’явилось ще більше скринінгових центрів для діагностики раку молочної залози. Сьогодні львів’янки можуть пройт...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів