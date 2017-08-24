26 років Україні. Як святкує День Незалежності Львів

Цьогоріч в Україні відзначають 26-ий День Незалежності. Під час святкування одного з головних державних свят, жителів та гостей міста запрошують відвідати тематичні заходи, які пройдуть у різних локаціях міста. Також заплановані заходи з вшанування пам’яті Героїв України на Личаківському кладовищі.

Упродовж дня у всіх храмах області проводитимуть молебні «За Україну».

З 12:00 до 17:00 – День відкритих дверей в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного: демонстрація зразків бронетанкової та стрілецької зброї; огляд навчально-матеріальної бази та виступ Військового оркестру Національної академії сухопутних військ.

11:30 – Перший етап просвітницької інтерактивної акції «Творимо історію разом»: на площі біля пам’ятника С. Бандері стартуватиме велопробіг, фініш – площа біля пам’ятника Т. Шевченку.

12:00 – церемонія урочистого покладання квітів до пам’ятника Т. Шевченку.

З 12:20 до 13:00 (площа біля пам’ятника Т. Шевченку):

– проведення другого етапу інтерактивної акції «Творимо історію разом»: складання пазлів «Герої»;

– показові бої лицарів епохи середньовіччя та показовий виступ з бойового гопака;

– фотографування учасників урочистих заходів на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку в 4-х локаціях фотозони «Епохи державності».

З 17:00 до 19:00 (площа біля пам’ятника Т. Шевченку) – виконання Державного Гімну України та Акафіст до Пресвятої Богородиці у виконанні Львівської Державної Академічної чоловічої хорової капели «Дударик»

20:00 – святкове мистецьке дійство з нагоди 26-ї річниці Незалежності України на площі біля будівлі Львіського національного академічного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької.

З рештою подій і святкввань можна ознаймитися тут.