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Як працюватимуть львівські комунальні служби під час свят

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Львівські комунальні підприємства працюватимуть у святкові та вихідні дні з 24 до 27 серпня. Про це інформують у прес-службі Львівської міськради.


– Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал», у святкові та вихідні дні 24, 25, 26, 27 серпня працюватимуть виробничо-технічні підрозділи підприємства, які стежать за стабільною подачею водопостачання, а працівники лабораторії перевірятимуть якість питної води.
– Як повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго», у зв’язку з вихідними днями з нагоди Дня незалежності, з 24 по 27 серпня, на підприємстві працюватимуть чергові бригади.
– Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», у святкові дні, з тролейбуси та трамваї курсуватимуть до 24.00 години.
– Як повідомили у ЛКП «Зелений Львів», у святкові та вихідні дні з нагоди Дня Незалежності України у підприємстві буде організовано чергування, аби підтримувати порядок в місті.

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