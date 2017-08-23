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У свій 100-ий театральний сезон заньківчани їздитимуть з виставами по Львову. Репертуар

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У вересні львівські заньківчани відкривають 100-ий, ювілейний театральний сезон. Він буде повним яскравих творчих подій та приємних зустрічей, повідомляють у прес-службі театру імені Марії Заньковецької.

Першим сюрпризом для глядачів та громадськості міста стане новий одяг глядацької зали, сцени та нові крісла у приміщенні Театру ім. Марії Заньковецької. В театрі активно проводяться ремонтні роботи по їхньому встановленню, тому, у вересні відкриється сезон 2017-2018 поза межами дорогої заньківчанському серцю домівки – Театру Графа Скарбека.

Такі дії є необхідними щоб гідно та святково зустріти нове заньківчанське століття та подарувати глядачеві естетично довершений комфорт. Але у львів’ян буде змога переглянути улюблені вистави у прекрасних театральних приміщеннях Львова. Дякуємо нашим друзям за таку можливість.

 

Наш репертуар на вересень

 

У приміщенні Львівської Національної опери (проспект Свободи, 28)

 

11.09 18.00

12.09 18.00

 «Сватання на Гончарівці» Г. Квітка-Основ’яненко

 

 Комедія на 2 дії

 

Тривалість 3 год.
18.09 18.00 «Шаріка» Я. Барнич, Ю. Шкрумеляк Романтична оперета з антрактом

Тривалість 3 год.
26.09 18.00 «Сільва» І. Кальман Оперета на 3 дії з антрактом

Тривалість 3 год.

 

У приміщенні Кінопалацу ім. О. Довженка (Проспект Червоної Калини, 81)

 

13.09 16.00

14.09 16.00

 «Полліанна» Е. Портер П’єса на 2 частини

Тривалість 2 год.
17.09 17.00 «Криза» О. Огородник Смішна трагедія з антрактом

Тривалість 3 год.

 

У приміщенні Львівського державного палацу естетичного виховання учнівської молоді (площа Євгена Петрушевича, 2)

 

19.09 18.00

20.09 18.00

 «Наталка Полтавка» І. Котляревський Оперета на 2 дії

Тривалість 2 год. 30 хв.
27.09 18.00 «Сто тисяч» І. Карпенко-Карий Трагікомедія на 4 дії з антрактом

Тривалість 2 год. 50 хв.

 

У приміщенні Першого театру для дітей та юнацтва (вул. Академіка Гнатюка, 11)

 

21.09 18.00 «Варшавська мелодія» Л. Зорін Мелодрама без антракту

Тривалість 1 год. 30 хв.
22.09 18.00 «Три любові» А. Дункан, І. Шнейдер Вистава без антракту

Тривалість 1 год. 20 хв.
24.09 18.00 «Останній гречкосій» О. Огородник Гірка комедія на 3 дій з антрактом

Тривалість 2 год. 50 хв.
28.09 18.00 «Чоловік моєї дружини» М. Гавран Комедія на 1 дію

Тривалість 1 год. 30 хв.
29.09 18.00 «Безодня» О. Огородник Драматична притча з антрактом

Тривалість 2 год. 40 хв.

 

Камерна сцена Національного театру ім. Марії Заньковецької (проспект Свободи, 26)

 

15.09 18.00

21.09 17.00

 ПРЕМ’ЄРА

«Поцілунок самотності» Р. Горак

 Вистава без антракту
24.09 18.00

29.09 18.00

 ПРЕМ’ЄРА

«Сестри Річинські» І. Вільде, Б. Антків

 П’єса без антракту
27.09 17.00 «Завчасна паморозь» («Гра у сутінках») Р. М. Рільке Символічна драма на 1 дію без антракту

 

 

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