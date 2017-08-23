У свій 100-ий театральний сезон заньківчани їздитимуть з виставами по Львову. Репертуар

У вересні львівські заньківчани відкривають 100-ий, ювілейний театральний сезон. Він буде повним яскравих творчих подій та приємних зустрічей, повідомляють у прес-службі театру імені Марії Заньковецької.
Першим сюрпризом для глядачів та громадськості міста стане новий одяг глядацької зали, сцени та нові крісла у приміщенні Театру ім. Марії Заньковецької. В театрі активно проводяться ремонтні роботи по їхньому встановленню, тому, у вересні відкриється сезон 2017-2018 поза межами дорогої заньківчанському серцю домівки – Театру Графа Скарбека.
Такі дії є необхідними щоб гідно та святково зустріти нове заньківчанське століття та подарувати глядачеві естетично довершений комфорт. Але у львів’ян буде змога переглянути улюблені вистави у прекрасних театральних приміщеннях Львова. Дякуємо нашим друзям за таку можливість.
Наш репертуар на вересень
У приміщенні Львівської Національної опери (проспект Свободи, 28)
|11.09 18.00
12.09 18.00
|«Сватання на Гончарівці» Г. Квітка-Основ’яненко
|Комедія на 2 дії
Тривалість 3 год.
|18.09 18.00
|«Шаріка» Я. Барнич, Ю. Шкрумеляк
|Романтична оперета з антрактом
Тривалість 3 год.
|26.09 18.00
|«Сільва» І. Кальман
|Оперета на 3 дії з антрактом
Тривалість 3 год.
У приміщенні Кінопалацу ім. О. Довженка (Проспект Червоної Калини, 81)
|13.09 16.00
14.09 16.00
|«Полліанна» Е. Портер
|П’єса на 2 частини
Тривалість 2 год.
|17.09 17.00
|«Криза» О. Огородник
|Смішна трагедія з антрактом
Тривалість 3 год.
У приміщенні Львівського державного палацу естетичного виховання учнівської молоді (площа Євгена Петрушевича, 2)
|19.09 18.00
20.09 18.00
|«Наталка Полтавка» І. Котляревський
|Оперета на 2 дії
Тривалість 2 год. 30 хв.
|27.09 18.00
|«Сто тисяч» І. Карпенко-Карий
|Трагікомедія на 4 дії з антрактом
Тривалість 2 год. 50 хв.
У приміщенні Першого театру для дітей та юнацтва (вул. Академіка Гнатюка, 11)
|21.09 18.00
|«Варшавська мелодія» Л. Зорін
|Мелодрама без антракту
Тривалість 1 год. 30 хв.
|22.09 18.00
|«Три любові» А. Дункан, І. Шнейдер
|Вистава без антракту
Тривалість 1 год. 20 хв.
|24.09 18.00
|«Останній гречкосій» О. Огородник
|Гірка комедія на 3 дій з антрактом
Тривалість 2 год. 50 хв.
|28.09 18.00
|«Чоловік моєї дружини» М. Гавран
|Комедія на 1 дію
Тривалість 1 год. 30 хв.
|29.09 18.00
|«Безодня» О. Огородник
|Драматична притча з антрактом
Тривалість 2 год. 40 хв.
Камерна сцена Національного театру ім. Марії Заньковецької (проспект Свободи, 26)
|15.09 18.00
21.09 17.00
|ПРЕМ’ЄРА
«Поцілунок самотності» Р. Горак
|Вистава без антракту
|24.09 18.00
29.09 18.00
|ПРЕМ’ЄРА
«Сестри Річинські» І. Вільде, Б. Антків
|П’єса без антракту
|27.09 17.00
|«Завчасна паморозь» («Гра у сутінках») Р. М. Рільке
|Символічна драма на 1 дію без антракту