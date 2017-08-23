У свій 100-ий театральний сезон заньківчани їздитимуть з виставами по Львову. Репертуар

У вересні львівські заньківчани відкривають 100-ий, ювілейний театральний сезон. Він буде повним яскравих творчих подій та приємних зустрічей, повідомляють у прес-службі театру імені Марії Заньковецької.

Першим сюрпризом для глядачів та громадськості міста стане новий одяг глядацької зали, сцени та нові крісла у приміщенні Театру ім. Марії Заньковецької. В театрі активно проводяться ремонтні роботи по їхньому встановленню, тому, у вересні відкриється сезон 2017-2018 поза межами дорогої заньківчанському серцю домівки – Театру Графа Скарбека.

Такі дії є необхідними щоб гідно та святково зустріти нове заньківчанське століття та подарувати глядачеві естетично довершений комфорт. Але у львів’ян буде змога переглянути улюблені вистави у прекрасних театральних приміщеннях Львова. Дякуємо нашим друзям за таку можливість.

Наш репертуар на вересень

У приміщенні Львівської Національної опери (проспект Свободи, 28)

11.09 18.00 12.09 18.00 «Сватання на Гончарівці» Г. Квітка-Основ’яненко Комедія на 2 дії Тривалість 3 год. 18.09 18.00 «Шаріка» Я. Барнич, Ю. Шкрумеляк Романтична оперета з антрактом Тривалість 3 год. 26.09 18.00 «Сільва» І. Кальман Оперета на 3 дії з антрактом Тривалість 3 год.

У приміщенні Кінопалацу ім. О. Довженка (Проспект Червоної Калини, 81)

13.09 16.00 14.09 16.00 «Полліанна» Е. Портер П’єса на 2 частини Тривалість 2 год. 17.09 17.00 «Криза» О. Огородник Смішна трагедія з антрактом Тривалість 3 год.

У приміщенні Львівського державного палацу естетичного виховання учнівської молоді (площа Євгена Петрушевича, 2)

19.09 18.00 20.09 18.00 «Наталка Полтавка» І. Котляревський Оперета на 2 дії Тривалість 2 год. 30 хв. 27.09 18.00 «Сто тисяч» І. Карпенко-Карий Трагікомедія на 4 дії з антрактом Тривалість 2 год. 50 хв.

У приміщенні Першого театру для дітей та юнацтва (вул. Академіка Гнатюка, 11)

21.09 18.00 «Варшавська мелодія» Л. Зорін Мелодрама без антракту Тривалість 1 год. 30 хв. 22.09 18.00 «Три любові» А. Дункан, І. Шнейдер Вистава без антракту Тривалість 1 год. 20 хв. 24.09 18.00 «Останній гречкосій» О. Огородник Гірка комедія на 3 дій з антрактом Тривалість 2 год. 50 хв. 28.09 18.00 «Чоловік моєї дружини» М. Гавран Комедія на 1 дію Тривалість 1 год. 30 хв. 29.09 18.00 «Безодня» О. Огородник Драматична притча з антрактом Тривалість 2 год. 40 хв.

Камерна сцена Національного театру ім. Марії Заньковецької (проспект Свободи, 26)