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У Нацакадемії сухопутних військ завтра – День відкритих дверей

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Завтра, 24 серпня, в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного з нагоди відзначення 26-ої річниці Незалежності України відбудеться День відкритих дверей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Академії.

Під час цього заходу усі охочі зможуть відвідати навчальний заклад, ознайомитись зі специфікою підготовки майбутніх офіцерів для Збройних Сил України, а також зі зразками озброєння та військової техніки, які є на оснащенні Українського війська.

Окрім того, для усіх гостей видового військового вишу відбудеться виступ військового оркестру Національної академії сухопутних військ, який, окрім класичних військових музичних творів, віртуозно виконуватиме музично-хореографічне дефіле.

Запрошуються усі охочі!

Початок заходу о 12.00 годині за адресою: м. Львів, вул. Героїв Майдану, 32.

 

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