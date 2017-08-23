У Львові на два місяці закривають вулицю Станційну

З 9.00 год 25 серпня і до 20.00 год. 31 жовтня буде перекрито рух транспортних засобів на вул. Станційній (Залізничний район Львова). Про це повідомляє прес-служба міської ради Львова.

Перекриття руху транспортних засобів на вул. Станційній (на ділянці від вул. Городоцької до товарної станції «Скнилів») зумовлене проведенням робіт з облаштування дорожнього покриття. Роботи виконує ПрАТ «Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління № 1».

Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради просить вибачення у мешканців за тимчасові незручності, пов’язані з проведенням необхідних ремонтних робіт.