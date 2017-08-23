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У Львові «липові» благодійники здирають гроші нібито на дітей АТОвців, посилаючись на дружину Синютки

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На Львівщині шахраї використовують ім’я дружини голови Львівської ОДА, щоб нібито зібрали кошти на оздоровлення дітей учасників АТО. Про це повідомила дружина губернатора Наталія Синютка.

За її словами, шахраї звертаються до підприємців  від її імені.

«Дуже прикро писати, але маю інформацію про “липових” благодійників…Шахраї нібито від мого імені, дружини голови ЛОДА, звертаються до підприємств та підприємців надати благодійну допомогу на оздоровлення дітей АТОвців. Суму просять в діапазоні 3-4 тисячі гривень, яку слід перерахувати на рахунок в банку», – повідомила Н. Синютка.

«”Кантора” має благозвучну назву “Благодійна організація “Народна спілка”, код ЄДРПОУ 41284735.У наявному у мене листі юридична адреса вказана львівська, на сайті держреєстру – київська…Сама особисто зателефонувала на всі мобільні номери цієї шахрайської “Спілки”. Звичайно, включився автовідповідач. Прізвище директора Романуцький Р. С. На поточний момент маю всі підстави вважати дії вищевказаної спілки шахрайськими!!!!! Ніколи і нікого не вповноважувала здійснювати будь- яку діяльність від мого імені , в тому числі і благодійну», – наголошує вона.

Відтак Наталія Синютка просить усіх бути уважними і не перераховувати кошти шахраям.

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