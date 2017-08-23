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У Бродах засудили жінку, яка намагалась вкрасти майже 9 тонн масла з молокозаводу

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У Бродах засудили працівницю  молочного заводу, яка намагалася викрасти майже 9 тонн масла. Про це йдеться у вироку Бродівського районного суду.

Як йдеться у документі, 4 червня 2017 року о 02:00 годині обвинувачувана, перебуваючи на своїй робочій зміні на території ПАТ «Бродівський завод сухого знежиреного молока» намагалась викрасти молочну продукцію у вигляді селянського масла вагою 8,784 кг вартістю 724, 68 гривні та 1,5 л вершків вартістю 56,74 гривні, однак, не довела свій злочинний намір до кінця.

«Допитана у судовому засіданні обвинувачена свою вину у вчиненні злочину, визнала повністю, у вчиненому кається. Суду пояснила, що дійсно 4 червня 2017 року о 02:00 годині вона, перебуваючи на своїй робочій зміні на території ПАТ «Бродівський завод сухого знежиреного молока» викрала молочну продукцію у вигляді селянського масла вершків, однак продукції не винесла за межі заводу», – йдеться у судовому вироку.

27 червня 2017 року в ході досудового розслідування укладено угоду про примирення від 27 червня 2017 року, підписану сторонами кримінального провадження.

«Зі змісту вказаної угоди вбачається, що сторони у цій  угоді про примирення  узгодили покарання та дійшли згоди про призначення покарання обвинувачуваної у виді штрафу у розмірі п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850,00 гривень.

Таким чином суд виніс вирок призначити крадійці покарання у виді штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850,00 гривень.

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